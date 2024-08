Gatsa -gasta entre la presse et le gouvernement : " On verra bien qui va céder le passage!" par Mareme KANTE

Waaw Gor !

On verra bien qui va céder le passage !

Demain, nombreux seront les sénégalais et les étrangers qui vont remarqué un goût bizarre dans leur café matinal et ne pourront le savourer comme à l’accoutumée, chaud et aromatique !



Justement parce que ce qui accompagne « ce breuvage insevrable» sera absent demain mardi 13 août 2024.



Vous comprenez que je parle de la presse nationale, dont la majorité, à 99,99 %, va décréter « une JOURNÉE SANS PRESSE », pour sensibiliser l’opinion nationale et internationale des injustices qu’elle est en train de subir. Un acharnement injustifié pour une mort programmée.



Je salue cette décision responsable. Car il faut savoir « ce que l’on vaut » pour oser prendre des décisions d’une main de fer.



Allez jusqu’au bout.

Je vous encourage de faire une semaine sans presse, ni radio ni télévision. On verra bien qui va céder le passage !



Imposez à tout le monde le respect du métier. Nettoyez ce noble métier des usurpateurs et SURTOUT faites bloc à ceux qui veulent vous asphyxier. Faites leur comprendre que C’EST IMPENSABLE.



Car vous constituez le quatrième pouvoir. Comme les enseignants, vous êtes les architectes de la conscience citoyenne,

Comme un soldat au front, vous avez été toujours présents aux rendez-vous des grands comme des petits moments de la nation, des moments heureux comme des moments difficiles, de jour comme de nuit, parce que vous êtes à la fois le canal de communication du peuple et celui du gouvernement qui a l’obligation de rendre compte au peuple de l’état des missions que les sénégalais lui ont confiées.



Faites comprendre UNE BONNE FOIS POUR TOUTE VOTRE RÔLE INCONTOURNABLE dans la vivacité de la démocratie sénégalaise.



Pour conclure, en tant que femme, c’est le même goût bizarre que je ressens devant l’acharnement que subit une grande icône féminine de la presse nationale, en l’occurrence la patronne de la 7tv, Maïmouna Ndour Faye. Mais je ressens également une grande fierté pour elle malgré tout l’acharnement qu’elle est en train de subir ces derniers temps. Car je vois une dame de fer qui est debout comme un baobab pour faire face à ce vent de ressentiment qui veut déraciner les fondamentaux de la solidarité et de l’unité nationale. Mais c’est mal connaître la ténacité de la femme lorsqu’elle a dans ses tripes la farouche volonté sauver son pré carré. Et Maïmouna y arrivera par la volonté de Dieu. Car en tant qu’éternelle optimiste, je me dis toujours qu’il n’y a pas de problèmes, il n’y que des solutions.



Donc, dara warou fi gnaw.



Qu’on le veuille ou non, ON FERA AVEC LA PRESSE, car indispensable comme ce petit café matinal qui réveille les sens et prépare aux défis quotidiens de la vie.



Yes ! Les régimes passent, la presse demeure !

TENEZ BON

On verra bien qui va céder le passage !



One love

PlumeCitoyenne

MaremKANTE