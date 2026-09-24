Sénégal : 100 taxis électriques remis ce jeudi au Centre international du commerce extérieur

Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a reçu ce jeudi, à Dakar, 100 taxis électriques, dans le cadre d’un programme visant à financer et déployer 1 000 véhicules pour contribuer à la modernisation du transport urbain.



Selon ApaNews, la cérémonie de remise de 100 taxis électriques a été organisée par le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), en partenariat avec la Banque pour le commerce et l’industrie (BCI), dans un contexte marqué par les enjeux de renouvellement du parc automobile, d’amélioration de la mobilité urbaine et de transition vers des modes de transport moins polluants.



Le directeur général de la BCI, Papa Massal Dièye, a souligné «l’importance du financement dans la modernisation du secteur des transports urbains au Sénégal», à l’ouverture de la cérémonie, toujours selon nos propos recueillis par nos confrères.



Pour sa part, l’administrateur du FDTT, Bara Sow, a mis en avant la portée du programme en matière de renouvellement du parc automobile et de transition vers une mobilité plus propre, tout en saluant une initiative qui devrait contribuer à «renforcer la professionnalisation du secteur des transports terrestres».