Gaza, Ukraine : le pape Léon XIV appelle les « grands de ce monde » à arrêter la guerre

Le pape Léon XIV a appelé dimanche les « grands de ce monde » à arrêter les guerres, notamment en Ukraine et à Gaza, dans une allocution après sa première prière dominicale en tant que souverain pontife devant des dizaines de milliers de personnes.



« Face au scénario dramatique actuel d'une Troisième guerre mondiale en morceaux, comme l'a affirmé à plusieurs reprises le pape François, je m'adresse moi aussi aux grands de ce monde, en répétant cet appel toujours d'actualité: plus jamais la guerre ! », a lancé le souverain pontife. « Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé. Tout doit être fait pour parvenir au plus tôt à une paix authentique, juste et durable », a-t-il ajouté, plaidant pour que « tous les prisonniers soient libérés et que les enfants puissent retourner auprès de leurs familles ».



Se disant « profondément attristé par ce qui se passe dans la bande de Gaza », le pape a appelé à ce « que les hostilités cessent immédiatement, que de l'aide humanitaire soit apportée à la population civile épuisée et que tous les otages soient libérés ». « J'ai accueilli, en revanche, avec satisfaction l'annonce du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, et j'espère qu'à travers les prochains pourparlers, un accord durable pourra être rapidement atteint », a-t-il ajouté.