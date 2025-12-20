Le ministre russe Lavrov affirme que la sécurité est une condition essentielle au développement de l'Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré samedi que le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique était une condition essentielle pour assurer le développement progressif et durable du continent et un élément important pour maintenir la stabilité mondiale.



S'exprimant lors de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique au Caire, la capitale égyptienne, Lavrov a souligné l'engagement de la Russie à soutenir les pays africains à cet égard.



« Nous accordons une grande importance aux questions relatives au renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Il s'agit d'une condition essentielle pour garantir un développement socio-économique progressif et durable et d'un élément important pour le maintien de la stabilité mondiale », a-t-il déclaré.



Lavrov a noté que Moscou fournissait une assistance aux pays africains pour le déminage et la neutralisation des engins explosifs improvisés, et qu'elle développait des programmes de formation professionnelle destinés au personnel militaire et aux forces de l'ordre.



« Nous pensons qu'il est important de traduire en termes pratiques la décision prise lors du deuxième sommet Russie-Afrique d'établir un mécanisme permanent de dialogue russo-africain au plus haut niveau afin de coordonner tous les efforts dans le domaine de la sécurité », a-t-il ajouté.



Le haut diplomate russe a souligné que la résolution durable des conflits en Afrique passe par la prise en compte de leurs causes profondes, « qui trouvent leur origine dans l'héritage du colonialisme occidental ».

Il a critiqué le système colonial pour avoir « violé la trajectoire historique naturelle des peuples africains, tracé arbitrairement des frontières et établi un ordre économique orienté vers les intérêts des métropoles occidentales ».



« Malheureusement, diverses formes de néocolonialisme persistent encore aujourd'hui. Nous sommes prêts à agir de concert avec nos partenaires africains pour les éradiquer, notamment en élaborant des instruments juridiques permettant d'évaluer et d'indemniser les dommages causés pendant la période coloniale », a déclaré Lavrov.



Selon lui, le monde assiste au « deuxième réveil » de l'Afrique et à la consolidation de son autorité internationale.



Le ministre des Affaires étrangères a également souligné la croissance du commerce bilatéral, notant que la coopération économique se renforce.



« L'année dernière, le chiffre d'affaires commercial a augmenté de 13 %, atteignant 28 milliards de dollars. Je suis convaincu que cela est loin d'être une limite. Nous sommes déterminés à continuer à exploiter le vaste potentiel de notre coopération pratique », a-t-il conclu.





