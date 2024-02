Gaza: plus d'un million d'enfants ont besoin d'un soutien psychosocial, selon l'Unicef

Le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, est attendu vendredi en Égypte pour discuter d'une initiative de trêve formulée. Une proposition de pause humanitaire et un échange d'otages et de prisonniers palestiniens serait envisagé. Le Hamas a donné une « première confirmation positive », solution « approuvée » aussi par Israël , a affirmé le médiateur qatari. Cependant, une source proche du Hamas a démenti en ajoutant que cette déclaration du Qatar était « précipitée et fausse ».Dans la nuit de jeudi à vendredi, des témoins palestiniens ont fait état de raids israéliens dans le centre et le sud de la bande de Gaza , notamment dans le secteur de Khan Younès. Le ministère de la Santé du Hamas a dénombré au moins 105 civils tués dans la soirée et la nuit. L'armée israélienne affirme avoir démantelé la brigade du Hamas à Khan Younès. Tsahal va se concentrer sur Rafah et poursuit également ses raids meurtriers en Cisjordanie occupée Allié clé d'Israël, les États-Unis ont annoncé imposer ce jeudi des sanctions contre quatre colons israéliens en Cisjordanie qui se verront interdits de séjour et leurs avoirs éventuels gelés. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, vendredi 2 février, 27 131 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre 66 287 blessés. Dans un nouveau bilan du 1er février, l'AFP décompte 1 163 personnes blessées côté israélien, lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023Un nouveau bilan du ministère palestinien de la Santé fait état de 27 131 personnes tuées depuis le début de la guerre. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé vendredi un bilan de 27 131 personnes tuées, en majorité des femmes, enfants et adolescents, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.Le Hamas a fait état dans un communiqué de 112 morts au cours des 24 dernières heures, et d'un total de 66 287 personnes blessées depuis le début de la guerre le 7 octobre. L'agence humanitaire de l'ONU compare Rafah à une « cocotte minute du désespoir », alors que les Gazaouis fuient vers le sudLe bureau humanitaire des Nations Unies a exprimé vendredi son inquiétude face aux hostilités à Khan Younès qui ont forcé davantage de personnes à fuir vers Rafah, au sud de Gaza, qualifiant la ville frontalière de « cocotte minute du désespoir ». « Je tiens à souligner notre profonde préoccupation face à l'escalade des hostilités à Khan Younès, qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes déplacées cherchant refuge à Rafah ces derniers jours », a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires.« Des milliers de Palestiniens ont continué à fuir vers le sud, qui abrite déjà plus de la moitié de la population de quelque 2,3 millions d'habitants. Rafah est une cocotte minute du désespoir, et nous craignons pour la suite », a-t-il terminé.