Gel des importations d'oignons : l'ARM fixe la date au 25 janvier

L'Agence de Régulation des Marchés (ARM) a annoncé le gel des importations d'oignons à compter du 25 janvier. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue lundi en concertation avec les acteurs de la filière.

« La réunion du comité de pilotage des gels des importations fait suite à la mission que nous avons effectué sur le terrain au niveau des angles de production la semaine dernière de Kayar jusqu’à Podor, c’était pour évaluer un peu le niveau de maturation des récoltes avec les producteurs voir aussi les estimations de production en perspective pour une bonne couverture des besoins de consommation », a expliqué Babacar Sembéne, Directeur général de l’ARM.

Selon lui, ce mécanisme de régulation, déjà appliqué à d'autres filières comme la pomme de terre et la carotte, vise à suspendre les importations dès que la production locale est prête à satisfaire la demande.

« Et cette réunion a permis de fixer la date des gels des importations de l’oignon pour le 25 janvier prochain », a-t-il annoncé.

Il a également souligné que cette mesure intervient plus tôt que l'année précédente, où le gel des importations avait été fixé au 15 février. « Donc, cette année, on a progressé et gagné 20 jours par rapport au calendrier culturel », a-t-il précisé.