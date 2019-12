Georges Rebelo Pinto Chikoti nouveau SG: “Faire des ACP, une organisation robuste et meilleure“ (vidéo en anglais)

Le nouveau secrétaire général d’Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP), Georges Rebelo Pinto Chikoti est déjà dans le bain. Lors de la conférence de presse de clôture du 9esommet des chefs d’Etats et de Gouvernements, en compagnie de son prédécesseurs, le Guyannais, Patrick Gomes et le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, il a déclaré avoir compris les enjeux et compte se battre de toutes ses forces pour un meilleur rayonnement de leur organisation. Selon lui, «les projets sont nombreux mais je tâcherai à ce que l’organisation soit robuste et meilleure».



L’ancien ministre des Affaires étrangères d’Angola n’a pas manqué de saluer le «travail remarquable de Patrick Gomes avec la réforme de l’accord de Georgetown, la mise en place du Fonds judiciaire de dotation, entre autres».



Dans un speech très bref, l’ancien ambassadeur d’Angola en Belgique a reconnu que «le sommet a été un grand succès». A ce propos, il a adressé ses félicitations au président de la République du Kenya. Il l’a aussi félicité pour son élection à la tête du Sommet des ACP. «Avec Uhuru Kenyatta, les ACP seront entre de bonnes mains. Je tiens à remercier le Dr. Gomes pour les réalisations qu’il a effectuées.