Gérald Darmanin en visite à Rabat pour approfondir la coopération judiciaire entre la France et le Maroc

Nouveau signe du réchauffement diplomatique en cours entre laFrance et le Maroc, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, est attendu dimanche 9 mars à Rabat où il va notamment rencontrer son homologue, Abdellatif Ouahbi. Lors de leur entretien, les deux dirigeants devraient en particulier évoquer les questions de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé, dans le contexte du renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays.



Ces dernières semaines, celle-ci a notamment été marquée par deux événements significatifs. À la fin du mois de février d'une part, deux complices présumés du narcotraficant Mohamed Amra récemment remis à la justice française après son interpellation en Roumanie ont été arrêtés à Marrakech à la demande de Paris. Soupçonnés d'avoir participé à la préparation de l’opération qui a permis à Mohamed Amra d'échapper à ses geôliers, le 14 mai dernier, en Normandie - une évasion dans laquelle deux agents pénitentiaires français ont été tués -, l'un et l'autre pourraient être prochainement extradés vers la France.



« Le Chat » renvoyé en France

En janvier dernier d'autre part, l'homme considéré par Gérald Darmanin comme « l’un des plus gros narcotrafiquants de France », Félix Bingui dit « Le Chat », a, lui, été renvoyé dans l'Hexagone, 10 mois après son arrestation au Maroc. Il est le chef présumé du clan Yoda, l'une des deux organisations marseillaises qui dominent le marché de la drogue.



Lors de leur entrevue, Gérald Darmanin et Abdellatif Ouahbi pourraient aussi aborder la question de la délivrance des laisser-passer consulaires, document qui permet à la France d’expulser les immigrés illégaux ne disposant pas de passeport. Au mois d’octobre dernier, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, avait annoncé à Rabat qu'un accord avait été trouvé entre la France et le Maroc « pour raccourcir les délais » d'expulsion des personnes sous OQTF.