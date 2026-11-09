Gestion de l'eau à Touba : l'OFOR lance huit nouvelles infrastructures majeures avant le prochain Magal

L'accès à l'eau potable dans la ville sainte fait l'objet d'un vaste plan d'urgence porté par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et l'Office des Forages Ruraux. Pour faire face à la forte pression démographique et aux pics de consommation enregistrés lors des grands événements religieux, l'organisme déploie un programme d'infrastructure comprenant la construction de quatre nouveaux forages ainsi que de quatre châteaux d'eau, signale l'établissement public.



Le suivi direct des chantiers mobilise le directeur général de l'OFOR, Serigne Mbacké Dieng, lors d'une tournée de terrain effectuée le vendredi 6 novembre 2026 en présence des membres du Cadre de concertation des acteurs de l'eau de Touba. La délégation supervise notamment l'avancement du château d'eau de Fatloul Fatah, confié à la société CGCOC dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'approvisionnement en eau potable en milieu rural au Sénégal. Cet équipement vise la fin des pénuries dans les quartiers périphériques comme Darou Rahmane 2, Boukhatoul Moubaraka, Darou Fall et Oumoul Khaïra.



Les prévisions de l'organisme ciblent également la résorption des déficits en eau dans les zones de Touba Darou Khadim, Mboussobé, Darou Rahmane et Gallodé. L'Exécutif fixe le raccordement et la mise en marche opérationnelle de ces huit nouveaux ouvrages avant le démarrage du prochain Magal de Touba.



La modernisation des installations s'accompagne d'une refonte du matériel pour garantir la résistance des réseaux. L'OFOR procède au remplacement des pompes vétustes par des modèles plus performants afin de protéger le système contre les variations de tension électrique. De plus, la livraison de 225 colonnes en acier inoxydable à l'Unité de maintenance de Ndamatou permet le rééquipement de 15 forages, garantissant une meilleure résistance face à l'eau saumâtre et une baisse des coûts de maintenance.