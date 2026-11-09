JOJ Dakar 2026 : le Sénégal décroche la médaille d'or en basketball 3x3 masculin

La sélection sénégalaise de basketball 3x3 masculin s'empare de la médaille d'or des Jeux olympiques de la jeunesse lors de la grande finale disputée au complexe Tour de l'Œuf. Les Lionceaux concluent leur parcours olympique par une victoire décisive, au terme d'un tournoi maîtrisé de bout en bout devant le public local.
L'équipe nationale masculine valide son sacre ultime après avoir écarté l'Allemagne lors de la demi-finale disputée ce lundi. La formation sénégalaise confirme ainsi la suprématie de la délégation hôte dans cette discipline, marquant le premier titre olympique du pays dans cette épreuve des JOJ Dakar 2026.
Cette médaille d'or masculine vient parachever la prestation historique du basketball 3x3 sénégalais lors de cette journée finale. Le succès des garçons s'ajoute à la médaille de bronze remportée plus tôt par la sélection féminine face à l'Égypte, concrétisant la réussite globale de la discipline pour le pays organisateur.
L'équipe nationale masculine valide son sacre ultime après avoir écarté l'Allemagne lors de la demi-finale disputée ce lundi. La formation sénégalaise confirme ainsi la suprématie de la délégation hôte dans cette discipline, marquant le premier titre olympique du pays dans cette épreuve des JOJ Dakar 2026.
Cette médaille d'or masculine vient parachever la prestation historique du basketball 3x3 sénégalais lors de cette journée finale. Le succès des garçons s'ajoute à la médaille de bronze remportée plus tôt par la sélection féminine face à l'Égypte, concrétisant la réussite globale de la discipline pour le pays organisateur.
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