JOJ Dakar 2026 : la sélection féminine de basketball 3x3 s'adjuge la médaille de bronze face à l'Égypte

Le Sénégal décroche la médaille de bronze dans le tournoi féminin de basketball 3x3 des Jeux olympiques de la jeunesse au complexe Tour de l'Œuf. Les Lioncelles s'imposent face à l'Égypte sur le score de 18 à 17 lors de la rencontre de classement pour la troisième place.



La formation nationale s'appuie sur la réussite offensive de Nene Sira Diallo et Bintou Bangoura, auteures de 7 points chacune. Fatou Diop complète la marque avec 4 points pour sceller la victoire de la sélection sénégalaise au terme des 10 minutes de jeu.



Du côté égyptien, Joudi Elsayed mène le compteur avec 6 points, suivie de Hania Hassabelnaby avec 5 points, tandis que Mariam Elsayed Elshenawy et Leila Attia Eissa inscrivent 3 points chacune.

