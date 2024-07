Gestion de la TNT : le groupe EXCAF Télécom apporte la réplique à la société TDS SA

La société de Télédiffusion du Sénégal (TDS) SA a publié un communiqué à travers lequel elle informe qu'à compter de ce 31 juillet 2024, elle sera le seul gestionnaire de l'infrastructure TNT.



Le groupe EXCAF Télécom marque sa « grande surprise et son étonnement face à la teneur de ce communiqué » qui selon lui, « renseigne sur le niveau de déni du droit à exister de notre société par la nouvelle direction générale de Télédiffusion du Sénégal (TDS) SA ».



En effet, poursuit le communiqué, « à travers un échange de courrier, nous avions souligné à la nouvelle équipe dirigeante de TDS-SA, que le transfert de l'exploitation et de la gestion de l'infrastructure TNT est effectif depuis le 28 février 2021. Il est à souligner également que le groupe EXCAF n’a plus d’accès permanent au centre émetteur KEBE depuis cette date ».



Au moment de ce transfert, « l’État du Sénégal s’était engagé à accompagner le groupe EXCAF Télécom en qualité de distributeur exclusif de bouquet payant sur la TNT afin de réparer le préjudice subi du fait de la rupture anticipée de la convention qui a fortement perturbé le modèle économique et fragilisé la pérennité de notre entreprise », renseigne la note.



« Nous tenons à rappeler à TDS SA que nous avons, comme elle, signé avec le CNRA une convention qui fonde l'exercice légal de notre activité de distributeur sur la partie terrestre, conformément aux dispositions du Code de la Presse. Et qu’aucune relation juridique n’existe entre TDS SA et le groupe EXCAF TELECOM dans le cadre des deux (2) multiplex que chacune de ces sociétés exploitent conformément aux lois et règlements en vigueur au Sénégal », assure le Président du groupe EXCAF Sidy Diagne.



« Mais surtout le transfert des infrastructures à TDS SA ne signifie aucunement la perte pour le groupe EXCAF TELECOM de ses droits d’exploitation commerciale des deux (2) multiplex en tant que distributeur de bouquet payant sur la TNT », a-t-il indiqué.



Selon M. Diagne, « cette entreprise de liquidation du groupe EXCAF, société qui a largement contribué à faire de la TNT une réalité au Sénégal, par une autre société TDS SA, soumise comme la nôtre au respect des décisions de l'autorité de régulation, ne saurait passer aussi simplement, aussi facilement ».



« Le groupe EXCAF TELECOM, en relation avec ses conseillers juridiques, usera de tous les moyens légaux pour défendre son droit à continuer à exercer légalement son activité au Sénégal, comme le lui autorise la loi », a informé Sidy Diagne.