Gestion de la crise: la Société civile appelle Macky à mettre en place un Comité de pilotage du fonds dédié au Covid-19

La société civile regroupée au sein du FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS et de la PACTE appelle le Président de la République, Macky Sall, à mettre en place sur des bases inclusives et dans les meilleurs délais le « COMITÉ DE PILOTAGE du fonds dédié à la gestion de la crise », dans un communiqué.



Après avoir salué les mesures prises jusque-là par le président de la République, Macky Sall, dans le cadre de la gestion de la crise du COVID 19, notamment les consultations au Palais, la Société civile fait quelques recommandations. Ce, pour éviter les graves conséquences que cette crise liée à la pandémie pourrait avoir dans tous les domaines de la vie nationale si elle n’était pas maîtrisée dans les meilleurs délais.



« Constatant l’absence de mécanisme de transparence dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement sociales en direction des couches les plus vulnérables de la population dans la passation des marchés aussi bien des produits alimentaires qui leur sont destinés que du transport desdits produits à la suite d’un appel d’offres qui suscite encore des interrogations, la société civile appelle le Président de la République à mettre en place sur des bases inclusives et dans les meilleurs délais le COMITÉ DE PILOTAGE du fonds dédié à la gestion de la crise », peut-on lire sur leur note.



Poursuivant, elle « invite le COMITÉ DE PILOTAGE dès son installation à être ferme à l'égard de tous ceux qui de façon délibérée auront commis des actes de prévarication dans la gestion des deniers destinés à la lutte contre la pandémie du covid19 ».



Alioune Tine et ses camarades saluent par ailleurs « l’engagement et la détermination du corps médical à relever le défi ». Ils appellent « la population à observer strictement toutes les mesures de prévention édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie en vue de la préservation de la santé publique ».