Gestion des déchets : Diass signe une convention de partenariat avec la Sonaged

En vue d’une meilleure prise en charge des déchets, la municipalité de Diass a signé une convention avec la Société nationale de gestion des déchets solides (Sonaged). « C’est une convention de partenariat qui s’inscrit dans le cadre du ramassage des ordures dans la commune de Diass », a déclaré le maire de Diass Mamadou Ndione. Pour mieux s’attaquer à la question des ordures dans cette commune, le maire Mamadou Ndione a fait savoir qu’il est mis en place 38 points de regroupement normalisés. Et son partenaire, la Sonaged est en train d’équiper et de former le personnel qui sera déployé.

Le directeur général de Sonaged, Mass Thiam, est d’avis que la commune de Diass se trouve confrontée à la problématique de la « dispersion des déchets ». D’où « l’importance des points de collecte normalisés », a-t-il confié.



La gestion des déchets dans les communes selon les acteurs doit être inclusive. En ce sens que les populations sont les premiers concernés. Ainsi, le directeur de la Sonaged, Mass Thiam insiste sur la nécessité de veiller à la sensibilisation dans « chaque famille, surtout dans les écoles, notamment auprès des élèves et des tout-petits ».