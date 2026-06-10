Gestion des ressources halieutiques : L'État suspend l'attribution des nouvelles licences de pêche démersale

À l’issue d’une réunion de plus de quatre heures tenue à la Primature sous la direction du Directeur de cabinet du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo et de la nouvelle ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, les autorités ont décidé de suspendre temporairement l’attribution de nouvelles licences de pêche pour les pêcheries démersales côtières. Cette décision intervient alors que le secteur reste dans l'attente d'une évaluation scientifique approfondie, bien que les procédures administratives déjà en cours se poursuivent.







Durant les échanges, les industriels, pêcheurs artisans et mareyeurs ont unanimement contesté le projet d'attribution, mettant en avant la fragilité des ressources halieutiques et les efforts de conservation menés depuis vingt ans. Le représentant du Réseau national des Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA), Ibrahima Mar, a rappelé la dimension nationale de la ressource et les risques d'une surexploitation destructrice pour l'ensemble de l'écosystème marin.







Les professionnels du secteur se sont également appuyés sur les données du Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), qui font état d'espèces surexploitées sans recommandation d'ouverture à de nouvelles exploitations. Les acteurs ont enfin alerté sur le risque pour le Sénégal d'écoper d'un « carton rouge » de la part de l'Union européenne, alors que le pays se trouve déjà sous le coup d'un « carton jaune ». Les organisations de pêche artisanale, tout en saluant ce sursis, ont indiqué rester prudentes dans l'attente d'actes concrets

