Gestion transparente : les salaires des directeurs et PCA dévoilés

La rupture tant chantée par les nouvelles autorités est en train de prendre forme, même si ça traine les pieds. Mais force est de constater qu'elle prend vie. Depuis leur accession au pouvoir, le tandem Diomaye- Sonko prône la transparence et cela dans tous les secteurs, en commençant par le palais. Plus rien n’est un mystère pour les Sénégalais, même le salaire du Président est désormais connu de tous.



Pas plus tard que le lundi 29 juillet, le Conseil constitutionnel a publié la déclaration de patrimoine du chef de l'Etat dans le journal officiel dévoilant par la même occasion le salaire mensuel de Bassirou Diomaye Faye qui avoisine à peine les 5 millions de FCFA.

Dans la perspective d'une gestion transparente, le nouveau régime a publié les salaires des directeurs généraux, présidents de Conseil d’administration (PCA) et présidents de Conseil de Surveillance.



Selon un communiqué publié ce mardi, les salaires des directeurs ont été échelonnés en 4 catégories.

En première catégorie se trouve les directions les plus importantes de l’État comme l’ARTP, ADIE avec un salaire de 5 millions FCFA. La deuxième catégorie, ARM, ADPME dont les directeurs touchent 4 millions FCFA par mois. Les directeurs des agences de troisième catégorie touchent 3 millions FCFA par mois. Et enfin ceux de la quatrième catégorie touchent 2 millions FCFA par mois.



Les membres du conseil de surveillance de la première catégorie perçoivent 300.000 FCFA par session et non un salaire. Ceux de la deuxième catégorie 250.000 FCFA par session. Les membres du conseil de surveillance des troisième et quatrième catégorie perçoivent respectivement 200.000 FCFA et 150.000 FCFA par session.