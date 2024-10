Giga meeting de collecte de fonds : Amadou Ba invite l’opposition à s'inspirer de la démarche de Pastef

Le stade Dakar Arena accueille ce samedi un giga meeting de collecte de fonds organisé par le parti Pastef, en préparation de la campagne électorale qui débutera le 27 octobre. Amadou Ba, membre de Pastef, présent à cet événement, a souligné que son parti est constamment engagé dans cette démarche. Selon lui, cet événement constitue un moment fort pour mobiliser les militants et soutenir les préparatifs de la campagne à venir.



« Ce que nous avons réalisé aujourd'hui s'inscrit dans la logique du Jub Jubal Jubbanti. Nous n'avons pas utilisé les moyens de l'État pour financer notre campagne. Ousmane Sonko a sollicité des contributions de la part des militants et des responsables du parti occupant des postes. Le financement viendra toujours des Sénégalais. Nous avons opté pour la voie de la rupture et nous restons fidèles à cette logique », a affirmé le responsable du parti Pastef.



Amadou Ba a également salué la foule impressionnante présente au meeting de Ousmane Sonko. « Ce que nous avons observé ici à Dakar Arena prouve que les Sénégalais ont toujours confiance au régime. Nous encourageons nos adversaires à faire de même », a-t-il déclaré.



Il a appelé les « populations à prendre leurs responsabilités lors des législatives pour mettre fin au système incarné par Macky Sall, tête de liste de la Coalition Takku Wallu ».