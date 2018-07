Golden Boy 2018: Ismaila Sarr, Moussa Wagué, Abou Diakhaté et Krépin Diatta parmi les nominés

Comme chaque année le quotidien sportif Italien Tuttosport dévoile la liste des 100 jeunes joueurs nominés pour le trophée du Golden Boy. L’année dernière, c’est Kylian Mbappé (Paris Saint-Louis) qui avait remporté le trophée, devant Ousmane Dembélé (Fc Barcelone) et Gabriel Jesus (Manchester City).



Pour cette année 2018, l’international français est le principal favori pour se succéder à lui-même. Cependant, 4 Sénégalais sont présents dans la liste pour tenter de gagner le prix.



En effet, Ismaila Sarr, Moussa Wagué, Abou Diakhaté et Krépin Diatta font partie des 100 meilleurs jeunes joueurs du monde. Même si le Sénégal, sur le plan des résultats, n’a pas fait la Coupe du monde que les observateurs attendaient, le joueur du Stade Rennais et de KAS Eupen ont été excellents lors des 3 matchs des "Lions" contre la Pologne, le Japon et la Colombie. Moussa Wagué a même marqué un but dans ce mondial 2018 (contre le Japon).