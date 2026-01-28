Golf Sud : fin de cavale pour un voleur de motos

La Brigade de recherches de Golf Sud (département de Guédiawaye/ banlieue dakaroise) a mis hors d'état de nuire, mardi, 27 janvier, un escroc de 23 ans spécialisé dans le vol de deux-roues. M. Bousso, électricien de profession, est soupçonné d'avoir dérobé plus de trente motos en utilisant toujours le même procédé, « l'abus de confiance ».



Sa dernière victime, A. Lô, a été piégée au Marché Dior. Sous prétexte de sécuriser un transport de fonds fictif de 5 millions de FCFA, le suspect a convaincu le motard de lui prêter son véhicule pour y installer un « traceur GPS ». En guise de garantie, il lui a remis une enveloppe censée contenir l'argent, mais remplie de simples feuilles de papier.



Le destin a basculé quelques heures plus tard lorsque la victime a croisé par hasard son voleur près de la gare BRT de Golf Sud. Interpellé par la police, le jeune homme a avoué une trentaine de vols similaires. Une vingtaine de nouvelles plaintes ont déjà été déposées suite à l'annonce de son arrestation.