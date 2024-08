Golf Sud : un élève mineur de 16 ans accusé de viol sur une mineure de 7 ans

Au quartier, Golf Sud dans la banlieue dakaroise, une histoire plutôt particulière a secoué les habitants depuis le mois de juillet. Une fille mineure âgée de 7 ans au initial de M.Cissé a été violée par le fils de son voisin, M.T.Kandji, un élève mineur de 16 ans. Le mis en cause a été arrêté puis déféré au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, pour viol sur mineure.



Tout a commencé, lorsque M.T.Kandji le fils du voisin a porté à bout de bras la fille M.Cissé, le sang dégoulinant entre ses jambes. Le garçon, élève en classe de 5e, âgée de 16 ans a fait croire à la mère de la mineure qui était totalement apeurée que sa fille avait fait une terrible chute sur les escaliers. Malgré la gravité des saignements, la mère fait confiance au garçon et ramène la fille à l’intérieur pour lui apporter des soins.





Des jours passèrent et l’enfant est envoyé en vacances chez sa grand-mère au Nord dans le Fouta. Cependant, lors d'une discussion avec une camarade de jeu, la fille mineure évoque par hasard le nom de M.Cissé et se confie à son ami : « Si je meurs, j’irai en enfer ».



Interpellé sur le sens de cette phrase par sa copine de jeu, elle répliqua « un garçon du nom de M.T.Kandji a sexuellement abusé de moi ». Néanmoins, la tante de l’enfant avait entendu toute leur discussion ; elle s’empressa d’aller appeler au téléphone M.M.Ndiaye la mère de la mineure violée a rapporté l’Observateur dans sa parution du jour.



À en croire, aussitôt avisé, la mère de la fille s’empressa d'aller récupérer sa fille au Fouta. De retour à Dakar, elle va immédiatement porter plainte au poste de police de Golf-Sud, qui adresse une réquisition au centre hospitalier Dalal Jam de la Banlieue.



L’examen médical qui a tardé à sortir a confirmé les faits, il révèle « des lésions hyménales d’allure anciennes de 12 h et 16 h ». Sans échappatoires M.T.Kandji reconnait les faits et accepte dendosser le viol présumé de M.Cissé. Il a été placé en garde a l'issue de son audition puis déféré depuis lundi 12 août au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, pour viol sur mineure.