Gouloum Béthio : affrontements entre la population et la gendarmerie, un enfant pris comme « bouclier humain »

La matinée de ce mercredi a été particulièrement tendue à Gouloum Béthio, une localité de la commune de Kamb, dans le département de Linguère. Tout est parti d’une descente de la Sénégalaise des Eaux Rurales (SDE-R) venue récupérer le forage du village.



Les jeunes habitants se sont opposés au raccordement du forage à l’installation électrique, ce qui a conduit à l’intervention de la gendarmerie de Yang Yang, dépêchée sur place avec un renfort. Très vite, la situation a dégénéré en affrontements entre les populations et les forces de l’ordre.



Sur sa page Facebook, Babacar Sarr a partagé des images montrant, selon lui, la gendarmerie utilisant un enfant du nom de Ndiaga Sarr, comme bouclier humain.





Contacté par PressAfrik, Babacar Sarr explique que cette situation est due à un refus que la population de Gouloum a opposé à la proposition du ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye de confier la gestion des forages à la SDE-R.



« En fait, le ministre de l’hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye avait dit qu’une société du nom de SDE-R aller prendre en charge la gestion des forages dans les villages, mais les villageois ont jugé que la société SDR ne les arrangeait pas. Alors qu’au début, le ministre avait dit que c’était juste une proposition. Si le village est d’accord, la SDR va prendre la gestion, et au cas contraire, il n’y aura aucun problème et la SDR allait quitter les lieux », a expliqué Babacar Sarr.



Selon lui, cette promesse n’a pas été respectée. « Après avoir discuté avec les villageois, ces derniers ont refusé de leur confier la gestion. Ce qui a causé des affrontements entre les villageois et la gendarmerie », a-t-il dit.



« Les gendarmes ont commencé à lancer des grenades lacrymogènes sur la population de Gouloum. Et quand les affrontements se sont intensifiés, ils ont réussi à attraper un enfant de 14 ans pour faire de lui un bouclier humain », a-t-il martelé.





Par ailleurs, ces affrontements ont causé plusieurs blessés du côté de la population de Gouloum. D’après Babacar Sarr, « certains des blessés souffrent de maladies respiratoires et d’autres sont des asthmatiques. Et une importante matérielle dont des chaises ont été saccagées ».



Selon des sources, le bilan des échauffourées fait état de 07 arrestations, dont une femme.



Babacar Sarr interpelle les autorités, notamment le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé, le Premier ministre Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye. « Un enfant n’est pas un gilet pare-balles et un village n’est pas une caserne. La dignité humaine ne se négocie pas, ni avec la SDE-R ni avec quiconque », a-t-il martelé.



