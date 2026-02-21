Réseau social
Royaume-Uni: le gouvernement déploie des drones pour traquer les «criminels environnementaux»

Chaque année, plus de 700 sites de ce genre sont détectés au Royaume-Uni, soit 34 millions de tonnes, qui entraînent de lourdes conséquences environnementales et sanitaires contre lesquelles le gouvernement compte bien lutter grâce à de nouvelles technologies. Un tribunal de Birmingham a récemment condamné le patron d’un réseau criminel organisé à payer plus d'un million et demi d'euros pour avoir déchargé illégalement plus de 4 000 tonnes de déchets à travers l’Angleterre.



L’Agence environnementale britannique a récemment déployé 33 drones à travers le Royaume-Uni. Des outils équipés de lasers pour survoler les sites de décharges illégales, qui doivent permettre de mieux cartographier ces zones pour, in fine, mieux poursuivre les personnes à l’origine des décharges.

Outre les drones, le gouvernement a augmenté de 50% le budget de cette même agence. Chaque année, l’équivalent de 4 millions de bennes industrielles sont déchargées illégalement en Angleterre – souvent par des escrocs, qui facturent à des particuliers l’enlèvement de larges quantités de déchets chez eux, avant de s’en débarrasser dans la nature afin d’éviter de payer taxes et frais dans une décharge officielle.

Les défenseurs de l’environnement saluent ces investissements tout en rappelant que l’application de la loi reste essentielle. Justement, le gouvernement annonce à grand bruit avoir condamné à quatre mois de prison avec sursis et 1,4 million de livres sterling d’amende un homme de 36 ans, Varun Datta, responsable de 4 200 tonnes de déversements illégaux sur 16 sites différents, dont une réserve naturelle.

En cinq ans, moins de 200 personnes ont été arrêtées pour des soupçons de crime environnemental. 
RFI

Samedi 21 Février 2026 - 17:13


