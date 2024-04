Gouvernement de Sonko : une présence significative de ministres issus de Pastef parmi les 25

Défis et Opportunités

La forte représentation de PASTEF au sein du gouvernement présente à la fois des défis et des opportunités pour l'administration en place. D'un côté, cela pourrait contribuer à une plus grande diversité d'idées et de perspectives au sein du cabinet. Surtout que le parcours de ces ministres est élogieux. Des compétences qui pourraient potentiellement conduire à des politiques plus inclusives et à une meilleure représentation des intérêts de divers segments de la société sénégalaise.



D'un autre côté, cela pourrait également créer des tensions au sein de la coalition gouvernementale, en particulier si les ministres de PASTEF défendent des positions divergentes de celles des autres membres du gouvernement. Les différences idéologiques et politiques pourraient entraver la prise de décision efficace et la mise en œuvre cohérente des politiques gouvernementales.



Attentes et Responsabilités



Les ministres issus du parti au pouvoir , tout comme leurs collègues du gouvernement, sont désormais confrontés à des attentes élevées de la part de la population sénégalaise. En occupant des postes clés au sein du cabinet, ils sont responsables de la mise en œuvre des politiques et des programmes qui répondent aux besoins et aux aspirations des citoyens.



Il est impératif que les ministres de Pastef utilisent leur position pour promouvoir la transparence, l'intégrité et le progrès économique et social au Sénégal tant chanté par le parti et surtout Ousmane Sonko. Parce que leur succès ou leur échec dans l'exercice de leurs fonctions aura un impact significatif sur la perception du parti par le public et sur sa viabilité politique pour le mandat de 5 ans de Bassirou Diomaye Faye.



L’annonce du nouveau gouvernement sénégalais a attiré l'attention sur la composition de celui-ci. Une présence significative de ministres issus du parti politique PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité), fondé par Ousmane Sonko, a été constatée. Sur les 25 ministres annoncés, pas moins de 12 sont affiliés à PASTEF.Il s’agit en premier de Yassine Fall membre de Pastef depuis 2018. Elle occupe désormais, le poste stratégique de ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Le député-maire, premier vice-président du parti des Patriotes, Birame Souleye Diop hérite du département de l’Énergie, Pétrole et des Mines. Le chargé de Communication du parti El Malick Ndiaye se retrouve aux Infrastructures et transports. La mairesse de Patte d’oie, présidente du mouvement des Femmes du parti Pastef, Maimouna Dieye au ministère de la Famille et Solidarités. Membre du cabinet de Ousmane Sonko, Moussa Balla Fofana trouve sa place au ministère de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire.L’inspecteur du Trésor Olivier Boucal par ailleurs, président du mouvement « Goudomp debout » proche du parti Pastef est nommé ministre de la Fonction publique. Il est connu pour son militantisme et sa détermination à dénoncer les « injustices » du pouvoir de Macky Sall. D’ailleurs cela l’a valu un emprisonnement de neuf mois.Le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, est confié au coordonnateur des cadres de Pastef Pr Daouda Ngom. La présidente de la commission Sport du parti Pastef, Khady Diéne Gaye gère la Jeunesse, la Culture et les Sports. Le professeur d'économie Mountaga Diao qui était le candidat de la coalition Yewi Askan Wi, lors des élections locales pour la mairie de Kolda se voit á la tête du ministére du Tourisme et Artisanat.L'économiste a été de tous les combats de Pastef et de sa coalition au Fouladou pour la victoire du 24 mars 2024.Alioune Sall, député de la diaspora sénégalaise et coordonnateur de Pastef France, est le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.L’actuel porte-parole du gouvernement Moustapha Sarr est l Secrétaire national à la formation, directeur Daraay Cheikh Anta Diop du parti Pastef.Ibrahima Sy quant à lui remplace la ministre Marie Khemesse Ngom Ndiaye au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Géographe de profession, M. Sy aura la lourde mission de rendre accessibles les soins mais en bonne qualité avec un plateau technique de pointe.