Gov’athon 2025 : le Maroc célèbre 60 ans de coopération avec le Sénégal et mise sur l’innovation administrative

À l’occasion du lancement du Gov’athon 2025, le Maroc, invité d’honneur, a célébré six décennies de coopération d’exception avec le Sénégal. Entre modernisation de l’État et dynamisme de la jeunesse, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, S.E.M. Hassan Naciri, a tracé les contours d’un partenariat résolument tourné vers l’avenir.



​Le lancement du Gov’athon 2025 a été marqué par une forte symbolique diplomatique. Invité pour célébrer le 60ème anniversaire de la convention d’établissement entre les deux nations, l’Ambassadeur du Maroc Hassan Naciri, a tenu à saluer l'engagement des jeunes innovateurs présents.



​« Votre présence témoigne d’une jeunesse qui ne se contente plus d’observer l’action publique, mais qui choisit de s’impliquer », a-t-il déclaré, soulignant que ces solutions concrètes sont les leviers de la confiance retrouvée entre l’État et ses citoyens.



​L'excellence des relations bilatérales s'est également traduite par un hommage appuyé aux autorités sénégalaises. L’Ambassadeur a salué la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, axée sur la transparence et la redevabilité, ainsi que la « rigueur » de l'action menée par le Premier ministre Ousmane Sonko.



​Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a érigé la modernisation administrative en priorité stratégique. Hassan Naciri a rappelé que cette vision, centrée sur le capital humain et la proximité avec l'usager, résonne parfaitement avec les ambitions du gouvernement sénégalais, notamment celles portées par Olivier Boucal, Ministre de la Fonction publique.



​Pour illustrer ce succès marocain, l’Ambassadeur a cité le portail « Idarati » (Mon administration), une plateforme nationale qui centralise et simplifie les procédures administratives, rendant le service public plus fluide et transparent.



​Au-delà de l'innovation technologique, ce rendez-vous a permis de rappeler la profondeur des liens humains. La convention d’établissement, vieille de 60 ans, demeure un modèle unique : elle garantit aux Sénégalais au Maroc et aux Marocains au Sénégal un traitement identique à celui des nationaux.

Benchmarking, des missions régulières du ministère sénégalais de la Fonction publique au Maroc, des espaces comme le Gov’athon pour expérimenter de nouveaux modèles de gouvernance, et de partage d'expertise sur les services publics centrés sur l'usager.



​Pour le diplomate marocain, l'innovation n'est pas une simple mode mais une « démarche collective et responsable ». Les relations entre Dakar et Rabat ne se limitent plus aux discours, mais s’inscrivent dans une réalité opérationnelle où le numérique sert de pont entre deux administrations en pleine mutation.



​En clôturant son intervention, Hassan Naciri a réitéré l'engagement du Royaume à accompagner le Sénégal dans cette quête d'efficacité, faisant de l'axe Rabat-Dakar un laboratoire de l'émergence africaine par l'excellence administrative.