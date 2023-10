Grand Challenges de la Fondation Bill et Melinda Gates : Macky Sall appelle les Africains à asseoir « une véritable industrie biotechnologique »

Le président sénégalais, Macky Sall, a appelé lundi à Diamniadio, une ville située à une trentaine de kilomètre de Dakar, les pays africains à se mobiliser d’avantage pour asseoir une « véritable industrie biotechnologique ».



« L’Afrique doit se mobiliser davantage pour assoir une véritable industrie biotechnologique, y compris la fabrication de vaccins. Nous devons aussi continuer le plaidoyer pour que les vaccins produits sur le continent accèdent aux plateformes de commercialisation », a-t-il dit.



Intervenant à l’ouverture des Grand Challenges (réunion annuelle) de la Fondation Bill et Melinda Gates, au Centre de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), le président Sall a évoqué des expériences en la matière, dont celle de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) qui fabrique depuis plus de 90 ans le vaccin contre la fièvre jaune.



« Nous en avons grandement besoin de la science d’où la pertinence du thème de cette année +La science sauve des vies+. En effet, la science sauve des vies en contribuant à améliorer notre compréhension des maladies par la prévention, le diagnostic et le traitement », a expliqué Macky Sall.



Mais, a-t-il ajouté, « le progrès scientifique a un coût. Pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre, la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate ».

« La course aux vaccins et aux masques, engagée après l’apparition de la pandémie de Covid-19 est suffisamment révélatrice à ce sujet », a rappelé le président sénégalais devant le co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates, Bill Gates, et son homologue des Comores et président de l’Union africaine (UA), Azali Assoumani.



Selon lui, la pandémie, « a montré au grand jour l’état d’impréparation global face aux périls sanitaires planétaires de plus en plus fréquents ».



La tenue à Dakar de cet évènement « confirme le partenariat solide entre notre pays et votre Fondation dont le Sénégal abrite le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre », a-t-il souligné, s’adressant à Bill Gates. Le « Grand Challenges annual meeting » se tient depuis 2005.



avec APS