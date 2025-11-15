Réseau social
Grand Dakar : deux individus arrêtés avec 5 kg de chanvre indien
Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a procédé, mercredi 12 novembre 2025, à l’interpellation de deux individus dans le cadre d’une opération ciblant un réseau de trafic de chanvre indien. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant une activité de redistribution du produit prohibé dans le quartier de Ben Tally.
 
Un dispositif de surveillance a été mis en place, permettant rapidement aux policiers d’intercepter une moto de type « Jakarta » circulant en sens interdit et se dirigeant vers la zone contrôlée. La fouille du véhicule a conduit à la découverte d’un sachet contenant cinq blocs de chanvre indien, pour un poids total de 5 kilogrammes.
 
Lors des premières auditions, l’un des individus a reconnu être le propriétaire du produit saisi, tandis que son accompagnateur a soutenu qu’il ne faisait que transporter le premier mis en cause. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien, en attendant la suite de la procédure.
 
