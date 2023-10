Grand-Dakar: un charretier condamné à six mois de prison pour avoir frappé un homme avec une pelle

Une violente altercation entre Amadou Manel Fall et le charretier Ousmane Thiaré survenue dans le quartier de Grand-Dakar a conduit à la condamnation de ce dernier. L'incident a commencé lorsque Amadou Manel Fall a demandé au mis en cause, de passage dans le quartier, de ralentir alors qu'il circulait à vive allure. La requête a provoqué une dispute, qui s'est rapidement envenimée.



Ousmane Thiaré est descendu de sa charrette et a violemment frappé Amadou Manel Fall à la tête avec une pelle, raconte L’Observateur. Des coups qui ont causé de graves blessures à Amadou Manel Fall, nécessitant une intervention chirurgicale et lui valant une incapacité temporaire de travail de 60 jours.



Interpellé et inculpé pour « coups et blessures volontaires », Ousmane Thiaré a initialement reconnu les faits lors de l'enquête, précisant qu'il ne connaissait pas la gravité de ses actes. Cependant, lors de son procès devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar, il a tenté de nier les faits.



La partie civile, bien que n'ayant pas comparu au procès, a réclamé 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme contre Ousmane Thiaré.



Finalement, le tribunal a condamné Ousmane Thiaré à six mois de prison ferme et lui a ordonné de verser 10 millions de francs CFA en dommages et intérêts à la victime.