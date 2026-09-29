Sénégal : le Conseil consultatif de la jeunesse plaide pour un meilleur accès à l’emploi et au financement

Lors de la cérémonie officielle d’installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS), ce mardi 29 septembre 2026, Mbaye Kébé, le président du Conseil a insisté sur les principaux défis auxquels font face les jeunes de son pays. Il a notamment cité : « l’emploi et l’insertion professionnelle, la formation, l’entrepreneuriat et l’accès au financement, l’éducation, la santé, le numérique, l’environnement et le changement climatique, l’agriculture, les inégalités territoriales et la participation citoyenne ».



Sur la question de l’emploi et du financement, le président a appelé à «repenser la politique d’emploi des jeunes pour plus d’impact», en présence du chef d'Etat Diomaye Faye. Il a également demandé de «rendre le financement des jeunes plus accessible, plus rapide et mieux adapté aux réalités des jeunes entrepreneurs, notamment dans nos communes et particulièrement dans les zones rurales ».



Le président du CCJS a par ailleurs déclaré : « Nous ne nous limiterons pas à constater, nous poserons des solutions et accompagnerons l'État et ses partenaires dans l'action. »



Dans ses propositions, il a aussi demandé de « doter les conseillères et conseillers des moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission » et de « renforcer la subvention de l'État destinée au fonctionnement du CCJS au niveau national et dans les territoires afin d'assurer son efficacité et sa bonne gouvernance». Il a enfin précisé que cette liste était «loin d'être exhaustive» et que le Conseil poursuivrait le dialogue avec les membres du gouvernement et les partenaires.