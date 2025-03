Grand Théâtre National : le Directeur général justifie la réduction du personnel et annonce des réformes

Face aux récentes accusations de licenciement abusif au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, le Directeur général, Serigne Fall Gueye, a tenu une conférence de presse ce vendredi 14 mars pour clarifier la situation. Il a notamment évoqué la réduction du personnel et dévoilé des perspectives pour l’institution.



Serigne Fall Gueye a expliqué que la réduction du personnel s’inscrit dans la vision du « Jub Jubbal Jubanti », prônée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre, Ousmane Sonko. « Nous avons trouvé un effectif de 95 personnes, mais seulement 30 à 40 agents sont réellement actifs. Or, sur un budget de 700 millions de FCFA, 640 millions, soit 91 %, sont consacrés aux salaires », a-t-il souligné.



Des audits et une décision de rationalisation



Le DG a révélé que plusieurs audits avaient été réalisés, notamment par le Bureau d’Organisation et Méthode (BOM) et un cabinet d’expertise, afin d’évaluer la gestion du Grand Théâtre. Ces rapports ont mis en lumière la nécessité d’une restructuration. « Avec l’approbation du Conseil d’administration, nous avons procédé à un audit du personnel qui a conduit à une réduction de l’effectif », a-t-il déclaré.



Concernant les départs, il a précisé : « Nous avons entamé des négociations avec 27 employés. Seule une personne a accepté un départ négocié, tandis que d’autres ont exigé des compensations financières importantes. Certains réclament la publication du rapport d’audit, alors que ce dernier est confidentiel ».



M. Gueye a insisté sur les efforts de redressement financier entrepris : « En septembre, nous avons dû contracter un prêt pour payer les salaires. Nous avons hérité de dettes de plus de 200 millions de FCFA, aujourd’hui entièrement soldées. En dix mois, nous avons généré 300 millions de FCFA de recettes ».



Dans un souci de rationalisation, il a également annoncé avoir réduit son propre salaire de 16 % et a invité les autres directeurs généraux à faire de même.



Le DG a dévoilé des projets ambitieux pour moderniser le Grand Théâtre à savoir l’intégration de l’Intelligence artificielle. « Le Grand Théâtre abritera dès le mois de juin la première immersion réalité virtuelle à travers l’intelligence artificielle pour retracer les figures historiques du Sénégal ».



Il a également annoncé la création d’une académie artistique. « Le Grand Théâtre aura une académie de danse de théâtre de musique pour les enfants de 5 à 15 ans ».



Serigne Fall Gueye annonce également la modernisation technologique du Grand Théâtre avec l’installation d’écrans numériques sur le site du Grand Théâtre pour une expérience plus immersive.