Grand-Yoff : Elle blesse grièvement son amie qui a révélé sa relation amoureuse avec le jumeau de son époux

Le bar « Mame Cor » sis à Grand Yoff (Dakar) a failli être le théâtre d’une scène de crime le 8 octobre passé. D.Lô, accusée d’entretenir une relation amoureuse avec le jumeau de son époux, a violemment attaqué son amie, N.Faye. Celle-ci, copine du jumeau célibataire, l’a dénoncé à son mari. Elle a été grièvement blessée à la poitrine avec un tesson de bouteille.



Selon L'Observateur, le différend entre les deux copines a commencé lorsque N.Faye a découvert la relation extra-conjugale entre D.Lô et son petit ami, C.Mendy, jumeau de l’époux de son amie. Par jalousie, N.Faye a raconté l’histoire aux proches de son copain pour faire capoter la relation.



Son mari parti en voyage, D.Lô décide de retourner chez ses parents, mais vient parfois rendre visite à son beau-frère. Des visites qui ont mis en rogne la jeune N.Faye qui accuse D.Lô d’entretenir une relation adultère secrète avec C.Mendy.



Il s’en est suivi une altercation entre les deux filles et D.Lô menace de tuer N.Faye. Pour mettre en exécution ses menaces, D.Lô est allée s’armer d’un tesson de bouteille et lacère la poitrine N.Faye la blessant grièvement.



Le 19 octobre, N.Faye porte plainte pour coups et blessures volontaires. Elle raconte aux enquêteurs que D.Lô voulait la tuer avec des tessons de verre parce qu’elle a révélé sa relation amoureuse avec le jumeau de son mari.



Entendu, ce dernier reconnait les faits mais précise avoir mis fin à la relation qu’il entretenait avec la femme de son jumeau lorsque sa copine l’a découverte. Arrêtée, la mise en cause a été présentée au procureur jeudi pour coups et blessures volontaires.