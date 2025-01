Grand-Yoff : « J’en ai assez de la Vie » a écrit le jeune Malick N à ses parents avant de se suicider

Le jeune Malick N. a été retrouvé mort et suspendu a une corde dans sa chambre la semaine dernière. Ainsi, une enquête a été ouverte par le commissariat de Grand-Yoff pour élucider sa mort. Selon le Journal Les Echos, c'est la lettre posée sur son lit qui a donné plus de détails sur l'état dans lequel il a été trouvé. "J'en ai assez de la vie...", a fait savoir une source qui a parcouru la missive laissée par le défunt Malick N.



"Personne ne m'a fait de mal et je n'en veux à personne. Je pars sans regret", ajoute le jeune Malick N. "Une lettre d'adieu" pour dire à ses parents que "tout va bien" et qu'il en a juste "assez de la vie".



Interrogée sur l’affaire, la famille déclare être sous le choc. "Personne ne s'attendait à ce qu'il se suicide. Quand il a commandé la potence, l'on pensait que c'était pour accrocher sur le mur un téléviseur", a expliqué une source familiale.



Parallèlement, les témoignages recueillis pour le moment dans le voisinage décrivent le défunt comme un jeune réservé, une personne qui aurait commencé récemment une connexion régulière avec son chapelet.



« II égrenait beaucoup son chapelet ces derniers temps. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est un choc pour les jeunes qui le connaissent », s'est confiée la voisinage.



Le corps du jeune Malick N. a été acheminé à la morgue de l'Hôpital Idrissa Pouye ex Cto.