Grand-Yoff: huit individus arrêtés après des actes de torture présumée sur un artiste

A Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a arrêté, le 24 mars 2026, au quartier Arafat, huit (08) individus pour «association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue, séquestration et tentative de meurtre».



D'après un communiqué de la police, ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien. Le groupe aurait séquestré l’un des leurs, soupçonné d’avoir détourné une partie d’une cargaison de drogue. Lors de l'intervention, les policiers ont découvert la victime, un artiste domicilié à Grand-Yoff, ligotée des mains aux pieds et présentant des blessures apparentes.



Entendu, l'intéressé a déclaré avoir été enlevé à son domicile puis conduit sur les lieux, où il a subi des coups et blessures ainsi que des menaces de mort avec des armes blanches et des bâtons. Ses ravisseurs l’accusaient d’avoir soustrait une quantité importante de chanvre indien qu’ils avaient dissimulée dans un bâtiment démoli, servant de point de trafic. Selon ses dires, ils étaient sur le point de l'exécuter avant l'arrivée de la police.



Interrogés, les mis en cause ont tenté de se justifier en évoquant une dette de 300 000 F CFA que leur devrait l’artiste. Toutefois, ils ont admis leur statut de trafiquants de drogue opérant depuis plusieurs années dans le quartier.



La perquisition du bâtiment a permis la saisie de trois (03) kg de chanvre indien, un paquet de 125 grammes, cinq (05) cornets, des armes blanches, ainsi que la corde ayant servi à ligoter la victime et une moto. Les suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.