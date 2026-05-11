Kenya : Diomaye œuvre pour «repositionner le Sénégal comme un hub logistique majeur sur la façade atlantique»

En marge de son déplacement à Nairobi, où il participe au sommet «Africa Forward» co-organisé par la France et le Kenya, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi matin le PDG du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé. Selon un communiqué de la présidence, les discussions entre le chef de l'État et le dirigeant de l'un des « tout premiers armateurs mondiaux» ont mis en lumière le «potentiel de croissance de l’activité portuaire au Sénégal et dans la sous-région».



Ce partenariat stratégique s'inscrit aussi dans une volonté commune de dynamiser les échanges commerciaux à partir des côtes sénégalaises. Le cœur des échanges a porté sur les opportunités majeures liées à «la mise en service du port de Ndayane et le déploiement de sa zone économique spéciale ».



Ces « infrastructures structurantes », piliers de la stratégie nationale, visent à « repositionner le Sénégal comme un hub logistique majeur sur la façade atlantique ». En réaffirmant son engagement à « accompagner le Sénégal dans cette nouvelle trajectoire de développement», CMA CGM mise sur des projets capables de «générer durablement de l’activité, des emplois et des recettes pour l’économie nationale».



Pour rappel, CMA CGM a une flotte d’environ 700 porte-conteneurs et une présence dans plus de 170 pays dans le monde.