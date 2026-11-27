Quatre individus ont été interpellés par le Commissariat d'Arrondissement de Grand-Yoff pour association de malfaiteurs, trafic illicite de migrants, mise en danger de la vie d'autrui et complicité.



L'opération fait suite à un renseignement signalant la présence, à la Zone de Captage, de convoyeurs hébergés par un marabout évoluant dans le milieu de la lutte.



Selon les informations recueillies par les enquêteurs, les suspects auraient déjà organisé le départ d'une embarcation de fortune vers l'Espagne, le vendredi 20 novembre 2026 vers 21 heures, depuis les côtes de Thiaroye. La descente de police sur les lieux a permis leur arrestation, ainsi que la saisie de 1 142 000 francs CFA placés sous scellés.



Entendus par les enquêteurs, trois des mis en cause ont reconnu avoir perçu entre 350 000 et 400 000 francs CFA par candidat, auprès d'environ 150 personnes souhaitant rejoindre clandestinement les côtes espagnoles.



Au total, près de 50 millions de francs CFA auraient été encaissés pour cette traversée, dont les convoyeurs restent sans nouvelles depuis le départ. Les mis en cause sont placés en garde à vue et les investigations se poursuivent.