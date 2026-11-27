Dans le cadre de sa tournée dans la région de Kédougou, le chef d'Etat Diomaye Faye a procédé, ce vendredi matin, au lancement des travaux de construction du pôle mère-enfant du centre de santé de la ville. Ce projet sanitaire est le deuxième chantier ouvert par le président en une matinée, après l'étape de Salémata.



Selon un communiqué de la Présidence, le bâtiment s'élèvera sur deux niveaux et comptera 61 lits. Il abritera une maternité, un bloc opératoire, un service de néonatologie, la pédiatrie et l'hospitalisation de chirurgie. Les travaux doivent durer seize mois.



Ce pôle mère-enfant répond à un besoin crucial dans une région où les distances pèsent lourd sur les femmes enceintes et les nouveau-nés. Il s'inscrit dans la politique du Président Faye de doter les régions de infrastructures sanitaires modernes et de qualité, capables de changer le quotidien des populations.