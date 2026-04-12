Grand-Yoff : une femme déférée pour "escroquerie" portant sur un montant de plus de 6 millions FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 8 avril 2026, au déferrement devant le parquet d’une dame pour « escroquerie » portant sur un préjudice global de 6 100 000 FCFA.



D’après le communiqué de la police, l’enquête a été déclenchée suite à une série de quatre plaintes déposées à l'encontre de la mise en cause. Le mode opératoire de la suspecte consistait à promettre à ses victimes l'obtention de visas pour l'Italie ou l'Espagne moyennant des sommes d'argent importantes, sans jamais honorer ses engagements.



Les investigations ont permis d'établir le préjudice subi par les quatre victimes. La première a versé 650 000 FCFA pour un visa pour l'Italie. Ni le document ni le remboursement n'ont été obtenus. La deuxième a remis 3 050 000 FCFA via l'application Wave pour un projet de voyage vers l'Espagne, resté sans suite. La troisième a déboursé 3 000 000 FCFA pour un projet de voyage incluant le billet d'avion, avant de se retirer d'une tontine commune face à la mauvaise foi de l'intéressée. Et enfin, la dernière victime a versé un acompte de 970 000 FCFA (frais de dossier inclus) pour un visa. La prévenue lui a remis un faux document attestant d'un rendez-vous à l'ambassade d'Espagne.



Confrontée aux preuves et aux déclarations concordantes des victimes, la mise en cause a reconnu les faits lors de son audition. À l'issue de la garde à vue, elle a été déférée au parquet pour répondre de ses actes.