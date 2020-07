Grand oral d'Abdoul Mbaye face à la presse: Les rapports de l'IGE, ses problèmes avec Bocar samba Dieye et Madiambal Diagne...

Le Président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a convié les médias ce mardi 21 juillet pour se prononcer sur toutes les questions liées à la situation du pays. Interpellé sur l’état du pays actuel, Abdoul Mbaye a tiré sur le régime de Macky Sall. Il a parlé des derniers rapports de l'IGE, du problème foncier et de la crise sanitaire de la Covid-19. L'ancien Premier ministre a également parlé des accusations de l’opérateur économique Bocar Samba Dièye à son encontre, dans l’affaire CBAO et revenu sur les accusations portées contre lui par le journaliste Madiambal Diagne dans le dossier Hissène Habré au sein de ladite banque. « Il a déposé il à l’époque 250 millions de F CFA dans la banque que je dirigeais, en toute légalité. Ça devient 16 milliards parce que Madiambal Diagne ment. Des bons aux porteurs anonymes au nom d'Abdoul Mbaye. C’est du n’importe quoi », s'est-il défendu.



Il constate que l’actuel gouvernement compte sur les prochains scandales pour étouffer le scandale précédant. Selon lui, le scandale Petro Tim génère un autre. Celui d’Aliou Sall. Qui semblerait-il, « serait blanchi». À en croire l’ancien Premier ministre, le Code pétrolier sénégalais a été violé.



Il a aussi souligné que le président de la République devrait être le premier à faire sa déclaration de patrimoine. « Sa déclaration de patrimoine, la première a été fausse. Parce qu’on n’a jamais vu dans sa déclaration un compte bancaire ».



"Il y a un grand problème du foncier au Sénégal"

La question du foncier à commencé par le littoral de Dakar. Le parti Act, selon Abdoul Mbaye à exprimé très tôt sa position. « Attention, ce n’est pas un problème du littoral de Dakar. C’est un problème du foncier au Sénégal. Que le littoral de Dakar soit pris en charge par les Dakarois, mais on a 700 km de littoral. N’oublions pas tout ce qui se passe sur tous le littoral au Sénégal. Même dans Dakar, ce n’est pas seulement une question du littoral. Il y a un gros problème. Le cas de la Foire de Dakar. On a exproprié pour l’utilité publique des particuliers. On a pris ces terrains, on les a donnés à la Sicap, qui les a distribués. Ce qui est interdit par la loi. Il y a d’autre cas également », dénonce le leader d’Act. Pour qui, le foncier, les terres doivent servir à l’économie, à l’agriculture.



Parlant des rapports de l’IGE et de l’OFNAC, Abdoul Mbaye évoque une mauvaise gouvernance. « Quand il y a eu l’opportunité d’utiliser les rapports à des fins politiques, on les sort. Sinon, il arrive aussi qu’ils se perdent. Comme celui qui concerne Pétro Tim. Donc c’est strictement dans la logique de la mauvaise gouvernance. Le corps de contrôle est gênant, son rapport également. Donc on commence par le rendre obsolète, le retarde », dit-il. Pour lui, l’IGE n’a pas le droit de ne pas rendre public son rapport sous le prétexte d’une cérémonie de remise de rapport au président de la République.



« Les rapports des corps de contrôle devraient être rendu publics obligatoirement avant la fin de l’année N+1 ».



La crise Covid-19 va se transformer en conflit économique dans le monde



« Nous allons vers un bouleversement de l’organisation économie mondiale. Notamment de la mondialisation de l’économie. Il ne faut pas se voiler la face. C’est vrai, il y avait un conflit économique entre les Etats-Unis et la Chine. Mais vous avez certainement remarqué que ce Covid-19 transforme ce conflit économique, en conflit entre l’Occident et la Chine », soutient l’ancien PM.



Selon Abdoul Mbaye, « une partie du monde va s’organiser pour ne pas permettre à l’Asie de devenir le véritable centre économique mondial. Le nouveau centre de l’économie mondiale ». Vidéo !!!