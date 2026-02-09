Caisse des dépôts et consignations : les sommes déposées passent de 108 à 145 milliards FCFA entre 2024 et 2025

Au Sénégal, entre 2024 et 2025, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a enregistré une "progression significative" de ses dépôts, passés de 108 milliards FCFA à 145 milliards FCFA (+34%), selon un rapport de la structure, qui estime que cette réalité traduit "une dynamique de croissance soutenue et une confiance renforcée des dépenses".



Le volume des restitutions se chiffre, quant à lui, à 90,78 milliards FCFA en 2025, contre 69,17 milliards FCFA l’année précédente, soit une augmentation de 33,1%. Par ailleurs, le CDC a contribué à hauteur de 15 milliards FCFA à l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne lancé par l’Etat pour le financement de l’économie nationale.



Outre ces chiffres, la CDC a souscrit six milliards FCFA à l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne émis par la banque agricole du Sénégal, dédiée au financement du monde rural. Elle a mobilisé, enfin, quatre milliards FCFA pour une convention de reprise de créances avec la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) afin de soutenir le secteur agro-industriel.



La CDC du Sénégal est une institution financière publique à statut spécial, agissant comme un acteur du développement économique et social. Elle reçoit et sécurise des fonds publics et privés (cautionnements, fonds de retraite, dépôts de notaires) et finance, entre autres, des projets stratégiques d'infrastructures et d'équipements collectifs.