Stade Rennais F.C : le club suspend de leurs fonctions le coach Habib Bèye et ses adjoints

Les dirigeants du Stade Rennais (Ligue 1 française) ont suspendu, ce lundi 09 février, le coach sénégalais Habib Bèye, ainsi que ses adjoints, dans une déclaration. Même si les raisons exactes n’ont pas été évoquées, cette situation serait liée à des résultats sportifs insuffisants, des tensions avec des cadres du vestiaire et d'exigences financières de départ élevées.



«Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza», a écrit le club, sur sa page Facebook.



Le club assure néanmoins que «dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre».



En fin d’année 2025, le poste de Habib Bèye était en jeu pour résultats insatisfaisants, avant que son équipe ne réalise un sursaut avec une série de six victoires sans défaite. Le dernier match du Stade Rennais s’est soldé, samedi 07 février, par une défaite contre l’équipe de Lens (1-3).