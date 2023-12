Grave détérioration sur le front libano-israélien: les attaques israéliennes se font plus profondes en territoire libanais

La situation s’est gravement détériorée dans la nuit de mercredi à jeudi sur le front libano-israélien où le Hezbollah et l’armée israélienne s’affrontent depuis le 8 octobre. Des raids aériens et des tirs de roquettes et d’artillerie ont touché des régions assez éloignées de la frontière au Liban et en Israël. Au moins un membre du Hezbollah a été tué, ce qui porte à 120 le nombre de combattants chiites morts depuis le début des affrontements.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">