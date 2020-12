Grèce: Fin de saison pour Moussa Wagué !

Fin de saison pour le latéral droit sénégalais Moussa Wagué. Titularisé le week-end dernier en championnat, l’ex joueur de Barcelone avait dû céder sa place à la 63è minute de jeu à cause d'une blessure. Le club grec, PAOK Salonique, informe sur la nature de la blessure contractée par le joueur après avoir heurté un des poteaux du but en essayant de sauver une balle de but.



Moussa Wagué est victime "d’une rupture de ses ligaments croisés". Le joueur de 22 ans devrait ainsi être indisponible pour tout le reste de la saison. Cette saison, Moussa Wagué a disputé 7 rencontres en Super League grecque et 4 rencontres en Europa Ligue.