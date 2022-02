Grèce: incendie à bord d'un bateau de croisière en mer Ionienne, les passagers évacués

Un incendie s'est déclaré sur un paquebot battant pavillon italien en mer Ionienne avec à bord 237 passagers et 51 membres d'équipage alors qu'il effectuait la liaison entre le port grec d'Igoumenitsa (nord-ouest) et Brindisi (est de l'Italie), a-t-on appris vendredi auprès de la police portuaire grecque.



Le capitaine du bateau Euroferry Olympia a demandé aux passagers de quitter le bateau, et trois patrouilleurs et trois remorqueurs des gardes-côtes ont été dépêchés sur place, selon la même source, rapporte l'AFP.