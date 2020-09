Grèce: un important incendie ravage le camp de migrants de Moria à Lesbos

Selon les pompiers, « des feux épars dans la prairie autour du camp mais aussi à l'intérieur de la structure » mobilisent 25 sapeurs et dix véhicules pour évacuer ce camp surpeuplé de l'île grecque de Lesbos – l'un des pires d'Europe –qui héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile, quatre fois sa capacité d'accueil.



« La quasi-totalité du camp est en feu, aussi bien à l'intérieur que les tentes qui se trouvent à l'extérieur dans l'oliveraie. Des demandeurs d'asile fuient le camp à pied en direction du port de Mytilène mais sont bloqués par les véhicules des forces de l'ordre », a décrit un photographe de l'AFP sur place.



Selon le site d'information locale Lesvospost, plus de 3 000 tentes, des milliers de conteneurs, des bureaux de l'administration et une clinique au sein du camp ont été brûlés.