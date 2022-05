Grève: Les enseignants de Bignona vont rendre ce lundi les clés des salles de classe aux parents d'élèves

A l'occasion d'un "grand rassemblant", tenu ce lundi 30 mai, les enseignants de Bignona, dans la région de Ziguinchor, vont rendre les clés des salles de classe à la société civile et aux parents d'élèves. Cette décision a pour objectif de protester contre "le non respect, par le gouvernement, des termes de l'accord signés le 26 février dernier. "



Yankoba Badji, secrétaire général de la section SELS (Syndicats des enseignants libres du Sénégal) de Bignona "nous avons convoqué tous les enseignants de la localité, ce lundi 30 mai à un grand rassemblement pour manifester d'abord notre surprise, indignation et aujourd'hui la déception de tous les enseignants par rapport au non-respect du protocole d'accords signé le 26 février dernier entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement", explique t-il.



Le syndicaliste ajoute " ensuite se lancer un signal fort pour prouver à nos responsables nationaux que désormais nous sommes plus que engagés pour cette lutte pour exiger le respect strict du protocole d'accord."



Le secrétaire général de la section SELS (Syndicats des enseignants libres du Sénégal) de Bignona annonce que l'occasion sera saisie "pour procéder à une remise des clés des salles de classe à la société civile et à l'association des parents d'élèves, invités du grand rassemblement" .