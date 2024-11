Grève à E-Media Invest : le Conseil d'administration annonce la création d’un comité social pour résoudre la crise

Après deux semaines de grève des employés du Groupe E-Media Invest, le Conseil d’administration a décidé de créer un Comité social de bons offices, incluant des médiateurs volontaires, afin de rencontrer rapidement les représentants du personnel et le syndicat. L'objectif est d'instaurer un dialogue social pour résoudre la crise actuelle.



Le Conseil d’administration du Groupe E-Media Invest informe que les actionnaires constatent pour le déplorer l'arrêt des activités consécutif à la grève déclenchée depuis deux semaines par le syndicat qui exige le paiement des salaires et le règlement définitif du cumul des arriérés, selon un communiqué.



Le Groupe E-Media Invest note que cette « situation n'est guère réjouissante. Elle dégrade même les positions de l'entreprise acquises au prix d'un effort collectif qui a valu au Groupe la reconnaissance des pairs, le plébiscite des publics agrégés et la satisfaction des partenaires publics et privés qui approuvent ses options éditoriales et sa politique commerciale ».



« Tout en admettant les difficultés de la conjoncture systémique du secteur des médias, le Conseil d'administration estime nécessaire, opportune et impérative la reprise du travail dans ce contexte politique marqué par la campagne électorale pour le scrutin législatif du 17 novembre prochain », lit-on dans le communiqué.



Selon le document, cette « reprise est de nature à rassurer les partenaires et les opinions sevrés de prestations et de services qu'un retour à la normale permettrait de rétablir pour de nouvelles audaces, de nouvelles orientations afin de fixer un nouveau cap jalonné d'enjeux et de promesses fécondes ».



Édifié par les échanges nourris, le Conseil d'administration du Groupe E-media INVEST a pris une « forte résolution de constituer un Comité social de bons offices (élargi à des bonnes volontés) afin de rencontrer dans les plus brefs délais les représentants du Personnel et du syndicat dans l'ultime but d'instaurer un dialogue social aux fins de gérer la crise qui sévit ».



Parallèlement à l'instauration du Comité social de bons offices, poursuit le communiqué, les « actionnaires du Groupe s'engagent à leur tour à se rencontrer pour explorer des solutions pérennes ».



Devant l'émoi suscité par ces remous circonstanciés, le Conseil d'administration tient à rassurer les « partenaires, les employés et les publics de son engagement indéfectible en faveur de la sauvegarde des outils de travail, de l'amélioration du climat et de l'urgence d'asseoir des de solides bases de performances et de croissance économiques », peut-on lire dans le communiqué.