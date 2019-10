Grève annoncée des concessionnaires : un ultimatum d’une semaine donné à l’Etat

La capitale sénégalaise va renouer avec les tas d'immondices et d'ordures. En tous cas, c’est ce qui risque d’arriver si l’Etat ne réagit pas vite suite à la menace des concessionnaires de nettoiement. Ces derniers, qui courent au moins cinq (5) mois d'arriérés de salaires, donnent un ultimatum d’une semaine aux autorités pour rentrer dans leurs fonds.



Au cas échéant, ils comptent aller en grève et ne plus assurer le ramassage des ordures, rapporte "L'As".