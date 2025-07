Grève dans la Justice : la Coalition des Centrales Syndicales plaide pour un dialogue constructif et une issue rapide à la crise

La Coalition des Centrales Syndicales, représentée par ses Secrétaires généraux, a tenu le mardi 29 juillet 2025 une rencontre avec l’Entente SYTJUST–UNTJ. Dans un communiqué rendu public ce 30 juillet, elle souligne que la réunion a permis un « échange approfondi autour du mémoire de propositions élaboré par l’Entente, dans lequel celle-ci formule des solutions concrètes et des pistes crédibles de sortie de crise ».



Le document précise que la Coalition a également été informée que ce mémoire a été transmis au ministre de la Fonction publique depuis le dimanche 27 juillet 2025.



À l’issue de ces échanges, la Coalition des Centrales Syndicales tient à rappeler que les « négociations collectives constituent le socle de la paix sociale, principe cardinal du Pacte de stabilité sociale pour un développement durable et inclusif, signé entre les centrales syndicales et le gouvernement du Sénégal le 1er mai 2025 ».



La Coalition réaffirme ainsi son soutien indéfectible aux syndicats SYTJUST et UNTJ affiliés respectivement à l’UNSAS et à la CNTS-FC. Elle s’engage à accompagner les « syndicats des travailleurs de la Justice par tous les moyens nécessaires pour la défense et la préservation de leurs droits fondamentaux et libertés syndicales ».



Enfin, la Coalition invite solennellement le ministre de la Fonction publique et le ministre de la Justice à prendre des « initiatives urgentes de dialogue, fondées sur des échanges constructifs de propositions, en vue d’une sortie de crise durable et apaisée ».



La Coalition des Centrales Syndicales conclut en réaffirmant qu’elle « reste mobilisée et vigilante ».