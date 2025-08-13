Réseau social
Trump promet des « conséquences très sérieuses » si Poutine refuse de mettre fin à la guerre en Ukraine



Le président américain Donald Trump a averti mercredi que la Russie ferait face à de « très sérieuses conséquences » si le président Vladimir Poutine refusait de mettre fin à la guerre en Ukraine lors de leur sommet prévu en Alaska.
 
Interrogé par des journalistes sur d’éventuelles mesures en cas de refus de Moscou, Trump a répondu : « Oui, il y en aura. »
 
« Ils feront face à des conséquences très sérieuses », a-t-il déclaré lors d’un discours au Kennedy Center, à Washington.
 
Trump a fait ces déclarations quelques heures après une visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, qu’il a qualifiée de « très amicale et très bonne ».
 
« Je lui donnerais la note de 10 », a-t-il ajouté.
