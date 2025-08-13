Sénégal : de fortes houles et vents violents attendus sur le littoral ce week-end

“Ces deux fortes houles et vents risquent d’avoir le même effet destructeur que les phénomènes enregistrés le week-end dernier sur des habitations côtières de Thiaroye-sur-mer, de Mbao, et Hann Bel air”, a-t-elle dit.

La houle a violemment frappé, le week-end dernier, le littoral des quartiers dakarois de Thiaroye-sur-Mer, Mbao et une partie de Hann Bel-air, causant d’importants dégâts matériels.

Des vagues puissantes et déferlantes se sont engouffrées dans certains habitats situés dans des zones basses, pénétrant jusque dans les ruelles des quartiers.

La directrice de la Météorologie a indiqué que la formation de ces houles vient d’un système orageux, qui arrose tout le pays depuis vendredi dernier.

“Ce système est bien organisé et se déplace d’est en ouest. Et une fois en mer, il prend une forme tournante avec des vents forts et une faible pression à son centre. Sous l’effet combiné du vent et de la pression, une montée soudaine du niveau de la mer se développe entrainant la formation de houle locale”, a ajouté Aïda Diongue Niang.

Elle a également fait savoir que ces deux systèmes orageux sont en train de se former et de se positionner au large des côtes sénégalaises.

“Nous allons renforcer la surveillance, faire le monitoring, pour avoir une idée exacte du positionnement de ces systèmes et déterminer les parties du littoral qui risquent d’être impactées par ces phénomènes de houles”, a-t-elle signalé.

“L’impact local de ces houles sur le littoral de la Petite-Côte de Dakar ou de la Casamance dépend de la position et de la localisation du système orageux”, a précisé la directrice de la Météorologie.

De fortes houles, associées à des vents violents, sont prévues sur le littoral sénégalais entre jeudi et le week-end, a annoncé la directrice de la Météorologie, Aïda Diongue Niang, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).