Presidential Global Water Changemakers Award 2025: le Président Bassirou Diomaye Faye honoré à Cap Town

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été distingué, le 13 août 2025 à Cape Town, par le prestigieux « Presidential Global Water Changemakers Award ».Cette récompense salue « son leadership visionnaire » dans la co-organisation, aux côtés des Émirats arabes unis, de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l’Eau prévue en 2026, ainsi que « le rôle moteur du Sénégal dans la diplomatie mondiale de l’eau, portée par une vision axée sur l’investissement stratégique et la solidarité internationale ».La remise de ce prix est intervenue lors du segment d’ouverture de haut niveau du Sommet de l’Union africaine sur l’Investissement dans l’Eau en Afrique, tenu sous présidence sud-africaine du G20, en présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement. Le sommet marque une étape clé dans la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 et dans la mise en œuvre de l’agenda eau de l’Union africaine.Le « Presidential Global Water Changemakers Award » distingue les dirigeants mondiaux « qui s’illustrent par leur engagement en faveur d’investissements durables dans les infrastructures hydrauliques, résilientes au changement climatique, et visant à renforcer la sécurité hydrique mondiale ». En 2025, six chefs d’État et de gouvernement ont été récompensés.Le Sénégal était représenté au sommet par Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et président en exercice du Conseil des ministres africains chargés de l’Eau (AMCOW). Il y a présenté le « Grand Projet de Transfert de l’Eau », inscrit dans le cadre du programme des « Autoroutes de l’Eau » lancé par le président Faye dès le début de son mandat. Ce modèle sénégalais de partenariat public-privé a été reconnu comme « une réussite majeure » au niveau international.Modérant une table ronde présidentielle, le ministre a rappelé que « l’eau est la source de la vie, le moteur de nos économies et un instrument de paix et de stabilité ».Il a appelé l’Afrique à « investir massivement dans des infrastructures structurantes et résilientes, capables de répondre aux défis du changement climatique et de la croissance démographique ».Cette reconnaissance internationale « confirme la place du Sénégal parmi les nations qui façonnent l’agenda global de l’eau », portant la voix de l’Afrique dans les instances multilatérales et défendant une « gouvernance inclusive » fondée sur la coopération internationale, le financement des infrastructures et la réalisation des objectifs de développement durable.